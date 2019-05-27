Intel представил самый мощный процессор для ПК

Компания Intel официально анонсировала новейший процессор для настольных компьютеров – Core i9-9900KS с восемью вычислительными ядрами. По состоянию на 27 мая 2019 г. это самый мощный чип линейки Core, но ему по-прежнему недоступен 10-нанометровый техпроцесс, работу над которым Intel все никак не завершит.

Напомним, что у Intel также есть линейка процессоров Xeon, позиционируемых в качестве серверных. Серия включает ряд моделей для настольных ПК, но основная линейка Intel для десктопов - это именно Core.

Core i9-9900KS – это улучшенная версия процессора Core i9-9900K, представленного в IV квартале 2018 г. и ставшего на тот момент самым мощным в серии Core. От него новый чип отличается повышенными частотами работы – он может в течение длительного времени удерживать частоту 5 ГГц на всех восьми ядрах при пиковых нагрузках. Базовая частота в данном случае составляет 4 ГГц против 3,6 ГГц у Core i9-9900K (максимальная частота у этого процессора – 4,7 ГГц), что ставит его на первое место в рейтинге самых мощных чипов Intel для настольных ПК.

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