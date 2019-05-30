Топ гаджетов для тех, кто ценит свое свободное время

Домашние заботы, будь то уборка по дому или приготовление пищи, отнимают массу времени. Мы отобрали топ умных гаджетов, которые делают жизнь легче и приятнее, освобождая свободное время.

Микроволновая печь

Современные микроволновые печи легко могут заменить на кухне плиту или духовой шкаф — это значительно упрощает процесс готовки и экономит место на кухне. Одна из самых эффективных микроволновых печей — LG NeoChef. Благодаря высокой мощности до 1000 Вт и точному контролю температуры позволяет готовить блюда быстрее, а подогревать равномернее.

Робот-пылесос

Незаметный, но незаменимый помощник, который позволит реже обращаться в клининговую службу и тем более заниматься уборкой самому. Робот-пылесос сам выстроит маршрут и наведет порядок в доме. Один из лучших роботов-пылесосов на рынке — LG CordZero R9 . Он самостоятельно распознает расположение мебели в доме и формирует оптимальный маршрут для качественной уборки.

Стиральная машина

Стирка может занимать много времени, особенно если у вас большая семья. Поэтому хорошая стиральная машина с двумя барабанами LG TWINWash™ станет настоящим спасением. Объёмные и сильно загрязнённые вещи можно загрузить в верхний барабан, деликатные или детские вещи — в нижний. Стирка в два раза быстрее, свободного времени — больше.

Холодильник

На покупке продуктов тоже можно сэкономить драгоценные минуты. Достаточно обзавестись хорошим холодильником, который дольше сохранит продукты свежими. В новых холодильниках LG DoorCoolingесть дополнительная панель, откуда поступает холодный воздух. Это обеспечивает меньшее колебание температуры и на 32% более быстрое и равномерное охлаждение.

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