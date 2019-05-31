LG представила новую стиральную машину TwinWash

Новая стиральная машина с двумя барабанами LG TwinWash может стирать две загрузки белья одновременно. Эта многозадачная машинка позволит вам делать то, на что так не хватало времени, и вам больше не придется тратить половину дня на домашние дела.

Меньше времени на стирку одежды, больше – на то, что вы любите! Машина LG TwinWash украсит любое помещение – это больше, чем просто стиральная машина!

Вы даже можете сочетать свою обычную стирку с деликатной. LG TwinWash спроектирована таким образом, что функция Big Wash обеспечит большую нагрузку с паровой стиркой, а Small Wash идеально подойдет для одежды, требующей деликатного ухода. Теперь нет необходимости стирать пляжное полотенце вместе с купальником! Ведь теперь они смогут стираться отдельно и сразу!

Если вы беспокоитесь о том, как двойная стирка может повлиять на окружающую среду, то вы должны кое-что знать. Стиральная машина LG TwinWash экономит электроэнергию, а также использует меньше воды. Разве мы забыли упомянуть, что нужно всего 49 минут для всего цикла от стирки до отжима? Это почти вдвое увеличит ваше время для семьи или любимого дела!

Мини-машинка, называемая TwinWash Mini, находится прямо в основании стиральной машины и справится с деликатной стиркой. Беговые шорты, без которых не обойтись в спортзале? Шелковое нижнее белье, которому навредит грубая стирка? Больше не нужно бояться! TwinWash Mini – это именно то, что вам нужно для такой небольшой, но тонкой работы. Машинка заботливо стирает любую деликатную ткань, поэтому складывайте в LG TwinWash Mini детскую одежду, не задумываясь. А еще вы можете использовать разные кондиционеры для обеих секций!

Как и вы, большинство людей волнуются, когда загружают белую одежду в стиральную машину. Окраситься ли она? Потускнеет ли? Функция SteamWash от LG TwinWash избавит вас от беспокойства! Она сделает вашу белую одежду еще белее, а другие цвета – ярче. Технология также оснащена различными опциями, например, Permanent Press (потому что никто не любит гладить мятую одежду), Fresh Care и Speed Wash.

LG TwinWash – это все, что необходимо стиральной машине, и немного больше! Особенно, если иметь в виду возможность двойной стирки или легкой загрузки, благодаря которой не будет болеть спина. Вряд ли стиральная машинка сможет сделать вашу жизнь еще проще, не так ли? На самом деле, не только может – она сделает, и вы не сможете представить, как раньше жили без приложения LG SmartThinQ.

Подключите машинку к Wi-Fi и управляйте стиркой из уютной спальни, любимого ресторана или даже вашего офиса! Приложение LG SmartThinQ также контролирует количество потребляемой энергии, так что будьте уверены, что не наносите вред окружающей среде!

Возможно, самая полезная функция LG TwinWash – умная диагностика. LG Smart Diagnosis использует новейшие технологии для устранения любых возможных проблем и мгновенно дает результаты – и все это через приложение SmartThinQ. Вам просто нужно будет загрузить это приложение, и оно будет диагностировать проблемы и решать их за вас. При насыщенном стиле жизни это просто необходимо! Единственное, что приложение не сможет сделать – самостоятельно загрузить одежду в стиральную машину!

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