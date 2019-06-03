LG начинает продажи самого большого OLED-телевизора

Компания LG начинает принимать заказы на самый большой OLED-телевизор LG 88Z9. Он имеет 88-дюймовую панель с разрешением 8K Ultra HD 7680x4320, что в четыре раза больше чем у 4K.

В новинке установлен процессор Alpha 9 8K второго поколения, который использует алгоритмы глубокого обучения для масштабирования изображения до более высокого разрешения. По заявлению LG, телевизор также будет использовать глубокое обучение для создания виртуального 5.1-канального объемного звука с поддержкой Dolby Atmos.

Рекомендованная цена телевизора в Корее составляет около $42.000, но по предзаказу он будет доступен "всего" $34.000 и поставляться с бесплатным очистителем воздуха. Продажи в Европе и Северной Америке начнутся в третьем квартале.

Впервые телевизор был представлен широкой общественности на прошлогодней выставке потребительской электроники CES 2018.