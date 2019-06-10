Microsoft рассказала, какой будет новый Xbox

В ходе конференции Electronic Entertainment Expo корпорация Microsoft представила игровую консоль Xbox следующего поколения.

Новое устройство, получившую кодовое название Project Scarlett, будет оснащено кастомным процессором AMD на архитектуре Zen 2, мощной видеокартой Navi и SSD нового поколения. По расчетам разработчиков, скорость работы Project Scarlett вырастет в 4 раза по сравнению с приставкой Xbox One.

Новинка будет поддерживать разрешение до 8K, а максимальный FPS составит 120 кадров в секунду. В стартовую линейку игр для консоли войдет блокбастер Halo Infinite.

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер подчеркнул, что главное предназначение новой приставки только одно – игры. Таким образом, он косвенно признал, что эксперимент с попыткой превратить Xbox One в мультимедийный комбайн оказался неудачным.

Ожидается, что новый Xbox поступит в продажу в конце 2020 года. Цена новинки не уточняется.