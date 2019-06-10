Facebook продолжает игнорировать закон РФ о локализации данных

Роскомнадзору не удалось наладить с руководством Facebook сотрудничество по вопросу хранения данных российских пользователей соцсети на территории страны. Об этом глава ведомства Александр Жаров рассказал в интервью РБК.

"С Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае монолог со стороны Роскомнадзора, и это печально. Удивительно, что они приезжают, проводят переговоры на уровне вице-президентов, но, не принимая никаких решений, уезжают обратно – и дальше наступает тишина." – цитирует издание слова Жарова.

Руководитель ведомства отметил, что оно постоянно пытается найти компромисс с иностранными компаниями. Так, Google не подключилась к реестру запрещённых сайтов, но зачищает поисковую выдачу. Это техническое решение устроило Роскомнадзор.

Закон, обязывающий компании хранить сведения о российских пользователях на территории РФ, действует уже четвертый год. В 2016 году за отказ подчиниться этим требованиям был заблокирован LinkedIn.

В апреле текущего года суд уже оштрафовал Facebook и Twitter на 3 тыс. российских рублей за отказ ответить на запрос Роскомнадзора о локализации персональных данных россиян, после чего им были отправлены повторные запросы. У соцсетей будет девять месяцев, чтобы дать ответ, затем Роскомнадзор сможет начать блокировки сайтов на территории России.