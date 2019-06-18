На клавиатуре появится кнопка "Office"?

Корпорация Microsoft рассматривает возможность появления кнопки "Office" на стандартной компьютерной клавиатуре.

На протяжении уже четверти века кнопки "Windows" в нижнем ряду остаются неизменным символом современной компьютерной клавиатуры. Производители обязаны устанавливать их, чтобы получить сертификацию "Windows-совместимая". Подавляющее большинство производителей дублируют кнопки Windows с обеих сторон от пробела, а также добавляют кнопку "Меню". Сейчас Microsoft размышляет над заменой одной из кнопок "Windows" на кнопку "Office".

Согласно предварительной информации, кнопка с логотипом Windows, расположенная слева, сохранит свое место и предназначение. Кнопка "Office", если она все-таки появится, заменит собой кнопку "Windows" или "Меню" в правой части клавиатуры. С ее помощью пользователи смогут быстро запускать приложения Microsoft Offiсe и делиться документами. Впрочем, на данный момент речь идет лишь об идее, а не об утвержденной спецификации.