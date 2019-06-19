МТС запустил 4G в тоннелях минского метро

МТС запустил связь 4G в минском метро. Мобильным интернетом на LTE-скоростях обеспечены все перегоны на двух ветках столичной подземки.

Технология LTE обеспечивает более высокую скорость передачи данных, в том числе – во время пиковых нагрузок.

Теперь минчане и гости столицы смогут свободно пользоваться мобильным интернетом на 4G-скоростях, пока едут в поезде. Высокая пропускная способность позволяет комфортно проводить время онлайн: пользоваться стриминговыми сервисами и "тяжелым" контентом. По результатам тестирования реальная пиковая скорость передачи данных в сети LTE в тоннелях достигает 71 Мбит/c. В дальнейшем МТС планирует запуск LTE на платформах, в кассовых залах и выходах из метро.

МТС первым в стране предоставил своим абонентам доступ к услугам 4G. Сеть LTE компания развивает вместе с инфраструктурным оператором beCloud. Сегодня связь четвертого поколения от МТС доступна абонентам более 170 населенных пунктов страны, в том числе – всех районных центров. Теперь сетью 4G можно будет пользоваться и в подземном транспорте.