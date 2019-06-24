Telegram запустил геочаты

Разработчики Telegram запустили функцию быстрого добавления пользователей без телефонных номеров, передачи прав на каналы, а также возможность создавать чаты с пользователями неподалёку, говорится в публикации компании.

Эти функции доступны для владельцев устройств на базе iOS и Android. Чтобы вступить в локальную группу, необходимо выбрать в боковом меню вкладку «Контакты» и перейти в раздел «Найти людей неподалёку». В том же окне появится список локальных чатов.

Локальные чаты есть в приложении «Яндекса» и в «Яндекс.Браузере», а также в мессенджере FireChat, который позволяет пользователям общаться друг с другом в радиусе 60 метров без подключения к интернету.