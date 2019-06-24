Telegram запустил геочаты

Разработчики Telegram запустили функцию быстрого добавления пользователей без телефонных номеров, передачи прав на каналы, а также возможность создавать чаты с пользователями неподалёку, говорится в публикации компании.

Эти функции доступны для владельцев устройств на базе iOS и Android. Чтобы вступить в локальную группу, необходимо выбрать в боковом меню вкладку «Контакты» и перейти в раздел «Найти людей неподалёку». В том же окне появится список локальных чатов.

Локальные чаты есть в приложении «Яндекса» и в «Яндекс.Браузере», а также в мессенджере FireChat, который позволяет пользователям общаться друг с другом в радиусе 60 метров без подключения к интернету.

 

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Источник: 

vc.ru

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя savely

savely

> который позволяет пользователям общаться друг с другом в радиусе 60 метров без подключения к интернету

Может, проще подойти да поговорить? ;)

Аватар пользователя Piton

Piton

savely пишет:

> который позволяет пользователям общаться друг с другом в радиусе 60 метров без подключения к интернету

Может, проще подойти да поговорить? ;)

Аналоговые разговоры? Фу-у-у :)))

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