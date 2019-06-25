LG представила первый в мире IPS-монитор с откликом в 1 миллисекунду

В этом году на выставке E3 компания LG Electronics представляет новый игровой IPS-монитор LG UltraGear Nano с технологией G-SYNC — первый в мире IPS-монитор с временем отклика 1 мс (миллисекунда). Монитор UltraGear — это мечта геймера, использующая технологию Nano IPS для достижения феноменальной цветопередачи, сверхбыстрого времени отклика и частоты обновления 144 Гц с возможностью разгона до 175 Гц. Обладая невероятной скоростью и потрясающим качеством изображения, монитор LG предоставляет полный спектр характеристик, которые позволят игрокам насладиться самыми захватывающими впечатлениями от игры.

Доступные размеры экрана — 38 (модель 38GL950G) и 27 дюймов (модель 27GL850), при этом оба монитора UltraGear Nano IPS могут похвастаться быстрой частотой обновления 144 Гц, высоким разрешением экрана (38GL950G: 3840 x 1600, 27GL850: 2560 x 1440) и широкой цветовой гаммой (DCI-P3 98 %) для невероятно ярких и детальных изображений без мерцания. Монитор большего размера спроектирован таким образом, чтобы усиливать эффект полного погружения — это достигается благодаря соотношению сторон 21:9, изогнутому и безрамочному экрану, модернизированной системе Sphere Lighting 2.0, а также подсветке RGB на задней панели монитора, которая усиливает игровую атмосферу, изменяя освещение в соответствии с происходящим на экране.

27-дюймовый монитор UltraGear обеспечен технологией NVIDIA G-SYNC и поддерживает HDR10. В то время как модель большего размера 38 дюймов поддерживает обе технологии, как NVIDIA G-SYNC, VESA DisplayHD 400 и сертифицирована NVIDIA: чтобы предоставить игрокам отличные условия, было проведено более 300 тестов на производительность и качество изображения. Оба монитора обеспечивают плавную смену картинки без разрывов и подвисания, а также предусматривают специальные игровые настройки, такие как режим динамической синхронизации действий, стабилизатор черного и прицел для обеспечения максимальной точности, что особенно важно в играх FPS.