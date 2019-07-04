В Google Chrome упростили онлайн-платежи

Компания Google упрощает проведение онлайн-платежей в браузере Chrome. Вместо того, чтобы вводить данные карты каждый раз, когда пользователь хочет осуществить онлайн-транзакцию, система скоро позволит использовать данные банковской карты, которые уже доступны в учётной записи Google.

Это позволит проводить финансовые операции на любых устройствах, которые связаны с аккаунтом Google: на смартфонах, ПК, планшетах и так далее. Всё это будет работать там, где функционирует система Google Pay.

Эта возможность реализована следующим образом: после входа на страницу с товаром Chrome предложит использовать для оплаты карту, которая ранее была занесена в учётную запись. После этого система запросит подтверждение CVC/CVV-кода. Если всё правильно, оплата пройдёт. При необходимости эту функцию можно как активировать, так и отключить.

При этом отметим, что технический эксперт Джеффри Фаулер (Geoffrey Fowler) ранее заявлял, что браузер от «корпорации добра» может красть персональные данные и следить за пользователями. По его словам, за неделю было более 11 тысяч запросов через файлы cookie, что, по мнению эксперта, говорит о сборе данных. Также он заявил, что Chrome постоянно отслеживает геолокацию, а собранные данные передаются рекламным компаниям.