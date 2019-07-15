МТС проводит распродажу iPhone

В сети салонов и интернет-магазине МТС произошло массовое снижение цен на смартфоны от компании Apple. Некоторые из них подешевели на 150-200 рублей.

Больше всего подешевел Apple iPhone Xr со 128 Гб внутренней памяти. Эта модель позиционируется как субфлагман и пользуется популярностью благодаря изначально удачно подобранному балансу «цена – возможности». Он оснащен экраном с диагональю 6,1 дюйма, передовым процессором Apple A12 и 3 Гб оперативной памяти. За качественные фотографии в нем отвечает основная камера на 12 Мп и селфи-камера с 7 Мп. У него снизилась цена сразу на 200 рублей, и теперь она составляет 1999 рублей.

Версия Apple iPhone Xr со 64 Гб памяти подешевела на 150 рублей, и теперь ее можно приобрести за 1899 рублей.

Актуальные флагманы Apple iPhone Xs с 64 Гб и 256 Гб постоянной памяти тоже стали доступнее. Они внешне похожи на iPhone X. Apple iPhone Xs получил 5,8-дюймовый экран, процессор Apple A12 и 4 Гб оперативной памяти. Фронтальная камера здесь идентична той, что установлена в Apple iPhone Xr. А вот основная получила дополнительный фотомодуль с телеобъективом. Цена на версию с 64 Гб памяти снизилась на 144 рублей и теперь составляет 2855, на модель с 256 Гб – стала меньше на 174 рубля, и сейчас продается за 3429.

Подешевели и Apple iPhone Xs Max с 64 Гб и 256 Гб памяти. По характеристикам они идентичны предыдущей модели, и отличаются лишь увеличенной до 6,5 дюйма диагональю дисплея. Это самый большой экран среди всех iPhone. Версия с 64 Гб подешевела до 3155 рублей, вариант с 256 Гб теперь можно приобрести за 3555 рублей.

И, наконец, в очередной раз стал дешевле Apple iPhone 7 с 32 Гб памяти. Неувядающая классика с узнаваемым дизайном и защитой от воды по стандарту IP67 до сих может похвастаться актуальными техническими характеристиками: мощным процессором, 2 Гб оперативной памяти, основной камерой на 12 Мп с оптической стабилизацией и фронтальной на 7 Мп. Его стоимость снизилась до 1179 рублей.