Создатели Prisma запустили групповой мессенджер Capture

Создатели фотосервиса Prisma Арам Харди и Алексей Моисеенков выпустили групповой мессенджер Capture. Он позволяет создавать групповые беседы на основе изображения с камеры или сведений о местоположении.

При запуске приложения камера способна распознать объекты, расположенные в кадре и предложить пользователю чат по соответствующей теме. При наведении камеры на телевизор, предлагаются чаты для обсуждения просмотра передач. Если навести камеру на компьютер, то приложение предложит беседы на тему технологий.

Что касается обсуждений на основе геолокации, то приложение предложит пользователю присоединиться к диалогам ближайших к нему мероприятий. Например выставок или концертов.

Все чаты можно создавать с определёнными настройками приватности. Они могут быть полностью открытыми или закрытыми. Во время общения пользователи не смогут удалить свои сообщения. Это может сделать только администратор.

Также в приложении будет функция соединения со случайным собеседником для общения в тет-а-тет. Личных сообщений и списка друзей в нём не будет. В Capture можно зарегистрироваться без привязки электронной почты, номера телефона и других данных. Если пользователь хочет использовать постоянный аккаунт, то он может привязать к учётной записи электронную почту.

Сейчас Capture доступно на iOS и в качестве web-приложения. В ближайшие несколько месяцев разработчики обещают выпустить версию для Android.