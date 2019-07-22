Chrome 76 запретит сайтам обнаруживать анонимов

Google закроет лазейку, которая используется сайтами для обнаружения посетителей, использующих режим инкогнито. В частности, данная лазейка активно эксплуатируется такими изданиями, как Boston Globe, New York Times и Los Angeles Times для увеличения платных подписчиков.

Упомянутые издания предлагают ограниченный доступ к материалам, идентифицируя случайных пользователей по кукам и другим веб-отпечаткам. Если пользователь достиг предела бесплатного просмотра статей, ему предлагается оформить подписку. Однако, если пользователь заходит в режиме инкогнито, сайт не может его идентифицировать. В связи с чем некоторые сайты используют API, которые позволяет обнаруживать анонимов и блокировать им доступ к ресурсу, предлагая перейти в нормальный режим.

Новые правила заработают с выходом Chrome 76.