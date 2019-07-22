MMD представила гибридные мониторы с встроенной USB-док-станцией

Компания MMD, ведущий производитель дисплеев и лицензионный партнер Philips в сфере продаж мониторов, объявила о выпуске двух новых ЖК-мониторов: Philips B7QUBHEB 24" и Philips 272B7QUBHEB 27", оснащенных USB-док-станцией. Устройства разработаны с учетом потребностей профессионалов и поддерживают функции, которые экономят время, повышают продуктивность и упрощают работу. Новые мониторы Philips созданы для бизнеса: они оснащены разъемом USB Type-C, выдвижной веб-камерой для дополнительной безопасности, эргономичной стойкой SmartErgoBase и матрицей IPS для высокого качества изображения.

Простота и производительность

В мониторы Philips 241B7QUBHEB и 272B7QUBHEB встроена USB-док-станция с технологией DisplayLink. Она обеспечивает репликацию портов, благодаря чему пользователи могут быстро и безопасно подключать ноутбуки к сети, передавать файлы, просматривать видео и выполнять другие задачи с помощью одного dual-mesh USB-кабеля с разъемами типа C и типа A. Все периферийные устройства, в том числе клавиатура, мышь и кабель RJ-45 Ethernet, подключаются к док-станции монитора.

В результате провода не путаются, а работа становится более комфортной. Благодаря выходному разъему DisplayPort можно соединить несколько дисплеев высокого разрешения всего одним кабелем. Наконец, разъем USB 3.2 позволяет быстро заряжать ноутбуки прямо от монитора и с высокой скоростью передавать данные.

Насыщенные изображения

Мониторы Philips 241B7QUBHEB и 272B7QUBHEB придутся по душе профессионалам, для которых важна четкость изображения. Оба устройства оснащены матрицей IPS, которая, в отличие от матриц TN, гарантирует точную передачу богатой палитры цветов, что необходимо для графических дизайнеров, специалистов САПР, фотографов, инженеров видеомонтажа и других профессионалов. IPS также обеспечивает широкий угол обзора в 178/178°, что позволяет видеть изображение на экране почти с любого ракурса, в том числе при повороте дисплея на 90°. Монитор Philips 272B7QUBHEB поддерживает технологии CrystalClear Quad HD и Ultra Wide-Color, благодаря чему изображение на экране живое и насыщенное.

Защита пользователей и окружающей среды

Мониторы Philips 241B7QUBHEB и Philips 272B7QUBHEB созданы для защиты пользователей и окружающей среды. Инновационную выдвижную веб-камеру с поддержкой технологии распознавания лиц Windows Hello можно для безопасности прятать в корпус монитора, когда она не нужна.

Технология LowBlue Mode заботится о глазах, а эргономичная стойка SmartErgoBase позволяет настроить идеальную высоту и угол наклона монитора для дополнительного комфорта. Эти мониторы призваны минимизировать вред окружающей среде. Они оснащены функцией экономии энергии PowerSensor, на 85 % состоят из перерабатываемого пластика, не содержат ПВХ и бромированного антипирена, а также ртути и свинца. Для их упаковки используются полностью перерабатываемые материалы.

Передовые мониторы Philips 241B7QUBHEB и 272B7QUBHEB можно приобрести по рекомендуемой розничной цене 359 евро и 539 евро соответственно.

Еще больше информации о мониторах Philips: https://www.philips.co.uk/c-m-pc/monitors