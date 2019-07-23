WhatsApp появился на миллионах кнопочных телефонов

WhatsApp уже доступен в фирменном магазине приложений KaiStore для телефонов на KaiOS с оперативной памятью больше 256 МБ. На данный момент на рынке больше 100 миллионов телефонов KaiOS, самая известная модель среди них — «банан» Nokia 8110.

Еще компании объявили, что начиная с третьего квартала 2019 года мессенджер WhatsApp будет предустановлен на телефонах KaiOS.

На данный момент WhatsApp можно установить на некоторые телефоны на KaiOS. Например, есть поддержка мессенджера для телефона Nokia 8110. Сейчас мессенжер можно установить вообще на все телефоны с KaiOS, а в будущем он станет стандартным приложением.