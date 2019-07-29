Xiaomi представила «умную» микроволновку за $58

Компания Xiaomi представила новое устройстве в линейке Mijia — умную микроволновую печь. Об этом в своем твиттере сообщает блогер Xiaomishka. Продажи новой микроволновки начнутся уже 1 августа.
Особенностью устройства станет возможность управления через смартфон с помощью приложения Mijia. Для этого печь оснащена модулем Wi-Fi. Также предусмотрена поддержка голосового контроля.
Объем камеры микроволновки составляет 20 литров. Пользователям доступны несколько режимов нагрева и специальной режим для разморозки продуктов. Максимальная мощность устройства — 1150 Вт.
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