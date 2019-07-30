Швейцарская компания Seedstars ищет белорусский стартап, чтобы инвестировать $500.000

20 и 22 сентября около 30 лучших белорусских стартапов смогут посоревноваться за право представлять страну на глобальном саммите Seedstars в Швейцарии и выиграть финансирование размером до $500.000.

Команда Seedstars будет оценивать, насколько тот или иной проект может быть востребован локально и по всему миру. Победитель отбора получит право представлять Беларусь на региональном саммите в Нур-Султане. При успешном прохождении второго этапа появится шанс побороться за главный приз в $500.000 на общемировом форуме в Швейцарии.

Финалисты белорусского этапа (перспективные 8-10 проектов) получат доступ к новой программе Seedstars — Investment Readiness Program — по подготовке стартапов к получению инвестиций под менторством наставников и экспертов со всего мира.

Для участия в конкурсе допускаются только стартапы, соответствующие двум условиям:

На момент отбора сумма привлеченных инвестиций не должна превышать $500.000. Стартап должен иметь MVP (минимально работоспособный продукт).

Заявки принимаются вплоть до 8 сентября, а зарегистрироваться можно по ссылке.