MMD представляет новую серию мониторов Philips E1

Компания MMD, ведущий производитель дисплеев и лицензионный партнер Philips, объявляет о выпуске линейки мониторов Philips E1. Это новое семейство мониторов сочетает в себе изящный внешний вид и передовые функции, которые гарантируют исключительно комфортную работу дома или в офисе. Линейка Philips E1 включает восемь моделей мониторов диагональю 24, 27 и 32 дюйма и разрешением Full HD, Quad HD и 4K UHD. Поддерживая такие инновационные технологии, как Adaptive Sync/AMD FreeSync, LowBlue Mode, Flicker Free и DisplayPort, линейка Philips E1 обеспечивает эффективную и комфортную работу и удовлетворяет требованиям простых пользователей и профессионалов.



Стильные мониторы Philips E1

Благодаря эффектному внешнему виду мониторы Philips E1 хорошо впишутся в домашнюю или офисную обстановку. Толщина моделей с изогнутым экраном (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA, 322E1C, 325E1C и 328E1CA) составляет всего 8,9 мм у наружной кромки, а изгиб 1500R дает эффект погружения. Эти мониторы укомплектованы удобной подставкой, которая не только отлично смотрится, но и помогает разместить кабели, чтобы на рабочем месте был порядок. В моделях с плоским экраном (245E1S и 275E1S) применяется технология IPS LED, которая обеспечивает сверхширокие углы обзора, четкое изображение и точные цвета.



Мониторы Philips E1 обеспечивают превосходное изображение

Мониторы Philips E1 разработаны на основе передовых технологий и гарантируют превосходное изображение. Модели Full HD (241E1SCA, 271E1SCA, 272E1CA и 322E1C), формируют реалистичное изображение повышенного разрешения, а в моделях Quad HD (245E1S, 275E1S и 325E1C) с технологией CrystalClear изображение буквально выходит за границы экрана.

Модель с технологией UltraClear 4K UHD (328E1CA) обеспечивает высочайшую точность воспроизведения и идеально подходит пользователям, которые работают с приложениями CAD, 3D-графикой и другими приложениями, где так важны детали. Несколько моделей (245E1S, 325E1C и 328E1CA) также поддерживают технологию Ultra Wide-Color, которая расширяет цветовой спектр; все мониторы линейки E1 способны передавать глубокий черный цвет благодаря технологии SmartContrast. Все модели поддерживают технологию Adaptive Sync/AMD FreeSync с плавным воспроизведением без артефактов, а игровой режим SmartImage, новейшая разработка Philips, открывает быстрый доступ к экранному меню для настройки во время игры.



Мониторы Philips E1 ориентированы на пользователей

Дома или на работе современным пользователям нужны универсальные устройства. Это еще одна причина полюбить мониторы Philips E1. Эти мониторы отвечают современным стандартам подключения и оснащены удобными функциями. Набор функций зависит от модели: это могут быть разъемы VGA, HDMI и DisplayPort, встроенные стереодинамики и так далее. Мониторы Philips E1 могут предложить пользователям многое, в том числе технологии для комфортной работы в течение долгих часов. Режим LowBlue Mode снижает уровень вредного синего излучения, технология Flicker-Free подстраивает яркость и устраняет утомляющее глаза мерцание, а регулируемая подставка позволяет выбрать наклон экрана от –5 до 20°, чтобы снять напряжение в спине и шее.



Мониторы Philips E1 экологически безопасны

Мониторы Philips E1 экологичны. В них нет вредных веществ, таких как свинец или ртуть, они соответствуют требованиям RoHS, а их упаковка может быть полностью переработана. Некоторые модели также получили сертификат Energy Star 7.0.

Ниже представлена информация о ценах и доступности стильной и многофункциональной серии мониторов Philips E1. Чтобы узнать еще больше, посетите веб-сайт Philips или следите за новостями мониторов Philips в Facebook, Twitter или Instagram.