Microsoft выпустила крупное обновление для Windows Terminal

Microsoft выпустила крупное обновление для приложения Windows Terminal. Консольное приложение имеет статус бета-версии, поэтому номер новой версии обновился до 0.3, но есть много нового.

Одной из ключевых особенностей является то, что вы можете перетаскивать строку заголовка по экрану, что, по-видимому, ранее было невозможно. Также есть лучший макет кнопки выпадающего меню, где стрелка выпадающего списка и кнопка новой вкладки находятся справа от вкладок, а не в дальнем правом углу. Кнопки свертывания, развёртывания и закрытия имеют тот же цвет, что и остальная часть строки заголовка; это всё больше соответствует остальным приложениям с вкладками, таким как Edge.