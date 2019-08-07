Microsoft открыла Azure Security Lab

Microsoft объявила об открытии программы Azure Security Lab и увеличении вознаграждения за найденные уязвимости по программе Online Services Bounty до $40 000.

Azure Security Lab – это набор выделенных облачных хостов, изолированных от пользователей Microsoft Azure, позволяющий специалистам по безопасности тестировать сценарии атак на IaaS. В рамках данной программы предлагается не только безопасная тестовая среда, но и прямое взаимодействие специалистов с экспертами по безопасности Microsoft Azure. Участниками программы станут выбранные специалисты, которые будут имитировать худшие сценарии действий хакеров в безопасном для пользователей облачном окружении Azure Security Lab.

Присоединившиеся к Azure Security Lab смогут получить доступ к самым сложным задачам по различным сценариям с наградой до $300 000.

Microsoft уделяет пристальное внимание вопросам кибербезопасности и ежегодно инвестирует около $1 млрд в программы этого направления. Главные преимущества платформы Azure – надежность и безопасность, и компания продолжает работать над обеспечением безопасности облачного окружения своих клиентов с помощью таких продуктов, как Azure Sentinel и Azure Security Center. Microsoft Cloud Defense Operation Center (CDOC) и команда по безопасности работают в режиме 24/7 над обнаружением, анализом и реагированием на угрозы в режиме реального времени.