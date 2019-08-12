Представлены первые устройства на базе HarmonyOS

Марка Honor, принадлежащая Huawei, представила Vision TV — первые умные телевизоры компании. Они имеют 55-дюймовый экран 4K с поддержкой HDR, причём дисплей занимает 94 % площади передней грани благодаря очень тонким рамкам. В основе лежит 4-ядерная однокристальная система Honghu 818, а работают телевизоры под управлением новейшей и амбициозной платформы HarmonyOS, с помощью которой компания собирается в будущем побороться с Android.

Vision TV поддерживают взаимодействие с несколькими устройствами и управление по технологии Magic-link, позволяющей легко обмениваться материалами: например, передавать изображения с телефона или отображать экран смартфона.

Любопытной особенностью выступает выдвигающаяся камера в вариации Vision TV Pro — она может интеллектуально отслеживать лицо пользователя, когда это необходимо, плавно переключаться между большим и маленьким экраном для видеозвонков 1080p, независимо от того, как далеко человек отошёл от экрана. В наличии целых 6 микрофонов для эффективной работы голосового помощника даже на большом расстоянии. Vision TV Pro также включает встроенные аудиодинамики общей мощностью 60 Вт (6 × 10 Вт) со звуковыми эффектами Huawei Histen, призванными сильнее погрузить пользователя, и поддерживает автоматическую регулировку звука.

Телевизоры способны выходить из режима ожидания всего за 1 секунду и могут загрузиться за 2 секунды. В самой тонкой части толщина металлического корпуса составляет лишь 6,9 мм. Vision TV предлагают динамические заставки и минималистичный дизайн пользовательского интерфейса. Они укомплектованы пультом Bluetooth, причём в этом качестве может также выступать смартфон.

Стоимость Honor Vision TV составляет 3799 юаней (около $537), а Vision TV Pro со всплывающей камерой — 4799 юаней ($679). Телевизоры доступны для заказа в Китае уже сегодня, а в продажу поступят 15 августа.