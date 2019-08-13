В Telegram встроили средства обхода блокировок нового типа

В мессенджере Telegram появилась возможность маскировки трафика под протокол HTTPS. Информация об этом появилась на ресурсе GitHub.

Для маскировки под HTTPS разработчики добавили в код клиента префикс секрета "ee". Кроме того, помимо метода кодирования base16 была реализована возможность шифровать секрет в адресе прокси-сервера с помощью base64.

В протоколе между клиентом Telegram и прокси-сервером был добавлен дополнительный слой инкапсуляции поверх протокола TCP. Благодаря этому данные оборачиваются в записи TLS. Передача данных в HTTPS происходит поверх этого криптографического протокола. Также была добавлена эмуляция TLS-рукопожатия в начале работы. Telegram уже запустил прокси-сервера на Python и Erlang, где реализована маскировка.