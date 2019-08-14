МТС снижает цены на девайсы Samsung

До конца лета в сети салонов и интернет-магазине МТС телефоны и планшеты Samsung будут доступны по низким ценам. С 13 по 31 августа при использовании промокода «Супер» будет предоставляться скидка в размере 30% от стоимости устройства.

В акции принимают участие все планшеты и практически все смартфоны Samsung, за исключением смартфонов из серии Galaxy S10. Скидка в 30% будет рассчитываться от цены со скидкой при приобретении смартфона или планшета за полную стоимость. При покупке в рассрочку промокод не действует.

Чтобы воспользоваться скидкой по акции, участник должен сообщить промокод «Супер» работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Цены на сайте интернет-магазина МТС на товары, участвующие в акции по промокоду, будут отображаться без учета скидки по данной акции. Итоговая сниженная стоимость будет отображаться в корзине только после применения соответствующего промокода.