WhatsApp для Android получил защиту по сканеру отпечатков пальцев

Последняя бета-сборка WhatsApp для Android под версией 2.19.221 получила функцию защиты приложения с помощью отпечатка пальцев. Чтобы воспользоваться нововведением, нужно перейти в Настройки → Аккаунт → Приватность → Сканер отпечатков. Если такого пункта в настройках нет, то следует начисто установить бета-версию, предварительно удалив WhatsApp. Судя по отзывам пользователей, такая возможность появляется не сразу и включается, скорее всего, на стороне сервера.

Разработчики реализовали импорт данных об отпечатках пальцев напрямую из операционной системы — не нужно будет добавлять заново. Разблокировка с помощью сканера отпечатков потребуется каждый раз, когда пользователь закрывает приложение, либо сворачивает и не пользуется им в течение 30 секунд, 1 минуты или без задержки — на выбор. Кроме того, в настройках можно запретить отображение уведомлений до разблокировки программы.

Скачать последнюю версию WhatsApp Beta с новыми возможностями можно на сайте APK Mirror.