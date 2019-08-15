Антивирусы Symantec и Norton "ломают" Windows 7

Антивирус Symantec блокирует установку новых обновлений Windows 7 и Server 2008 R2 или же удаляет файлы обновлений в процессе установки, сообщает Microsoft на своем сайте. Это связано с тем, что продукция Symantec не поддерживает сертификаты безопасного алгоритма хэширования SHA-2, который Microsoft начала использовать для подписи обновлений.

Symantec была предупреждена о переходе на новый алгоритм за полгода, но ей не хватило времени, чтобы модифицировать свои продукты должным образом. В феврале 2019 г. Microsoft публично объявила о переходе Windows 7 и Windows Server 2008 на SHA-2.

Microsoft сообщила, что временно приостановила автоматическое развертывание обновлений на устройствах, где работают антивирусы Symantec или Norton. Компания также советует пользователям не устанавливать обновления вручную. Со своей стороны, Symantec пообещала, что грядущая версия Symantec Endpoint Protection будет поддерживать SHA-2.