Названы лучшие смартфоны года

Ассоциация европейских журналов по аудио- и видеотехнике (European Imaging and Sound Association, EISA) представила список лучших мобильных устройств за 2019-2020 годы. Лучшим смартфоном признали Huawei P30 Pro. Устройства китайской компании уже второй год подряд занимают почётное место. В прошлый раз лучшим смартфоном стал P20 Pro.

Самым продвинутым смартфоном признали OnePlus 7 Pro. Звание лучшей покупки года отдали Xiaomi Redmi Note 7. Ещё один продукт Huawei победил в номинации лучший LifeStyle-смартфон — Honor 20 Pro.

Также ассоциация назвала лучшие беспроводные наушники (JBL Reflect Flow), лучшие наушники с шумоподавлением (Sony WH-1000XM3), лучшую портативную колонку (LG XBOOM GO PK7) и лучшую колонку для вечеринок (JBL PartyBox 100).