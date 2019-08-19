Около 100 воспитанников детских домов прошли обучение в IT-лагере МТС

В Брестской области завершился проект «IT-лагерь». В этом году интенсив по современным технологиям был организован для почти сотни воспитанников детских домов, а также детей из семей, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Школьники учились программировать, создавать сайты и конструировать роботов.

IT-лагерь МТС проходил на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Колос» и детских оздоровительных лагерей «Орленок» и «Салют» в Брестской области. Уроки проводили преподаватели «Школы информационных технологий» по 6 тематическим направлениям: «Робототехника», «Создание сайта», «3D-моделирование», «Программирование в Scratch и Kodu», «Графический дизайн» и «Дизайн интерфейсов».

Учебная программа была разработана для школьников в возрасте от 6 до 17 лет. Дети изучали основы программирования, рисовали объемные 3D-модели, учились самостоятельно создавать роботов. Для закрепления навыков ребята разрабатывали сайты с удобным пользовательским интерфейсом и писали программы для чат-ботов.

В рамках проекта прошел открытый урок, который провел робот. Более 250 детей узнали об основных принципах робототехники. Кроме того, кибер-педагог рассказал, из каких элементов состоит устройство с искусственным интеллектом, где сегодня используются роботы и какие профессии будут востребованы в будущем.

«IT-лагерь» — совместный проект компании МТС и Министерства образования. В этом году он был реализован уже в третий раз. В 2017 году школьники создавали мультфильмы и интерактивные игры в детском оздоровительном лагере «На Ростанях». В 2018 году в лагере «Горизонт» дети познакомились с основами робототехники и видеоблогинга, а также учились управлять квадрокоптерами.