HUAWEI официально представила новую версию EMUI10

На прошедшем конгрессе разработчиков HUAWEI Developers Congress компания HUAWEI официально представила новую версию фирменного пользовательского интерфейса EMUI 10.

Презентуя новый продукт, Ван Ченглу, руководитель отдела разработки программного обеспечения HUAWEI Consumer Business Group, отметил, что EMUI 10 — первая в своём роде ОС, способная эффективно работать в любых сценариях использования мобильных устройств. Её создание открывает возможность для реализации новых возможностей, таких как совершение аудио и видео звонков с любых умных устройств: от мобильных и носимых гаджетов до автомобильных мультимедийных центров.

Одно и то же приложение можно будет развернуть на всех видах устройств, что позволит значительно снизить затраты на создание, повысить эффективность разработки, а главное — предложить пользователям идентичный интерфейс и уровень комфорта на всех доступных устройствах. Также команда разработчиков EMUI открыта для сотрудничества и надеется привлечь к развитию экосистемы как можно больше партнёров по созданию приложений и сервисов.

В заключение доктор Ван объявил, что внутреннее бета-тестирование EMUI10 начнётся 8 сентября на устройствах серии HUAWEI P30, а появится новая оболочка уже на следующем поколении смартфонов серии Mate.

EMUI 10 получила три основных улучшения, коснувшихся дизайна интерфейса, повышения удобства использования в различных сценариях и стабильности работы. Кроме того, в EMUI10 появился новый затемненный режим, более комфортный для глаз в вечернее и ночное время. Он оптимизирует контрастность, цвет текста и системных иконок на тёмном фоне, что в результате положительно влияет на общее визуальное восприятие и лёгкость чтения.

В EMUI 10 используется специальная распределенная технология, позволяющая совершать HD-видеовызовы с любых подключённых устройств. Например, при поступлении входящего звонка на смартфон, пользователь может ответить с умной колонки, а видеозвонок можно принять на телевизор или автомобильный мультимедийный центр, показать видео с дрона в режиме видеозвонка. Находясь на рабочем месте, можно объединить экраны смартфона и ноутбука, чтобы обмениваться данными простым передвижением файлов и получать уведомления на большой экран.

Во время презентации новой версии EMUI HUAWEI объявила о намерении сделать более открытыми свои последние разработки, среди которых компилятор Ark Compiler и HUAWEI DevEco Studio. Компания также планирует работать со сторонними разработчиками и отраслевыми партнёрами.

На первом этапе внутреннее бета-тестирование EMUI 10 будет развёрнуто на смартфонах серии HUAWEI P30, позже оболочка станет доступна на устройствах серии Mate 20. Во время презентации доктор Ван Ченглу также объявил, что рабочая версия EMUI 10 будет устанавливаться на следующем поколении смартфонов серии Mate.