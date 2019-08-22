Intel выпустила 8 новых процессоров для дешевых устройств

Intel представила мобильные процессоры Comet Lake, выполненные по техпроцессу 14 нм. Они относятся к десятому поколению процессоров Core, как и семейство 10-нанометровых Ice Lake, но выглядят по сравнению с ними менее производительными.

В общей сложности компания показала восемь моделей, по четыре в двух линейках — Comet Lake-U и Comet Lake-Y. Новое семейство примечательно тем, что модель Intel Core i7-10710U стала первым 6-ядерным процессором серии U, отмечает ресурс The Verge. Кроме того, новая линейка U будет поддерживать быструю память LPDDR4x в ноутбуках, что позволит производителям попрощаться с DDR3. Также обе линейки U и Y поддерживают Thunderbolt 3 и Wi-Fi 6.

Слабостью новых процессоров является то, что в Comet Lake отсутствует новая интегрированная графика Intel Gen11, которая способна поддержать гладкий игровой процесс при разрешении 1080p. Вместо этого была использована более старая интегрированная графика, поэтому для решения сложных задач лучше будет купить устройство с отдельной графикой AMD или Nvidia.

Предполагается, что более производительные 10-нанометровые процессоры будут использоваться в более дорогих устройствах, а Comet Lake найдут применение в более дешевых ультрабуках, ноутбуках два-в-одном и других тонких форм-факторах, включая будущие Surface и MacBook. Первые продукты на базе Comet Lake должны появиться уже к праздничному сезону.