Huawei представила самый мощный Ascend 910 и вычислительную ИИ-платформу

Компания Huawei презентовала самый мощный в мире ИИ-процессор Ascend 910, а также вычислительную ИИ-платформу MindSpore All-Scenario.

Действующий Глава Совета Директоров компании Huawei Эрик Сюй на пресс-конференции заявил следующее: «Мы добились устойчивого и последовательного прогресса с тех пор, как объявили о нашей ИИ-стратегии в октябре 2018 года. Все идет по плану: от исследований и разработок, до запуска продукта. Мы обещали ИИ-портфолио комплексных решений, и сегодня мы их представляем вместе с релизом Ascend 910 и MindSpore. Это также знаменует собой новый этап в реализации ИИ-стратегии Huawei.

Действующий Глава Совета Директоров компании Huawei Эрик Сюй на пресс-конференции 23 августа, посвященной выпуску ИИ-процессора Ascend 910 и вычислительной ИИ-платформе комплексных решений MindSpore.

Ascend 910: Самый мощный ИИ-процессор в мире

Ascend 910 - это новый ИИ-процессор, принадлежащий серии чипсетов Ascend-Max компании Huawei. Компания представила технические характеристики процессора на Huawei Connect 2018. Спустя год непрерывных разработок, результаты тестов продемонстрировали, для выполнения поставленных задач процессор Ascend 910 потребляет гораздо меньше энергии, чем было указано в изначальной спецификации.

Для операций с подвижной точкой половинной точности (FP16) Ascend 910 обеспечивает производительность 256 TeraFLOPS. Для вычислений с целочисленной точностью (INT8) он обеспечивает 512 TeraOPS. Несмотря на не имеющую равных производительность, максимальная потребляемая мощность Ascend 910 составляет всего 310 Вт, что намного ниже запланированных характеристик (350 Вт).

Эрик Сюй отмечает: «Ascend 910 работает даже намного лучше, чем мы ожидали. Не вызывает сомнения то, что он обладает большей вычислительной мощностью, чем любой другой ИИ-процессор в мире. Ascend 910 уже используется для реальных задач по обучению ИИ-моделей. При обучении классической сети ResNet-50, в сравнении с популярными тренировочными моделямина основе TensorFlow, Ascend 910 и в комбинации с MindSpore выполняет обучение ИИ модели почти в два раза быстрее.

Ориентируясь на будущее, Huawei и дальше будет инвестировать в процессоры искусственного интеллекта, чтобы предоставлять более доступные по цене и адаптируемые вычислительные мощности, которые будут соответствовать потребностям широкого диапазона сценариев (например, периферийные вычисления, вычисления для автономного вождения, обучение и др.).

MindSpore: вычислительная ИИ-платформа All-Scenario

Huawei также сегодня запустила MindSpore - вычислительную платформу искусственного интеллекта, которая поддерживает разработку ИИ-приложений во всех сценариях.

Вычислительные фрэймворки для ИИ имеют решающее значение для облегчения разработок ИИ-приложений, обеспечения их большей распространенности и доступности, а также защиты конфиденциальной информации

В 2018 году Huawei объявила о трех целях развития для своей ИИ-платформы:

Простота разработки: значительно сокращается время и затраты на обучение

Эффективное выполнение: используется наименьшее количество ресурсов с максимально возможным OPS/W

Адаптируется ко всем сценариям: в их числе устройства, периферийные и облачные приложения.

MindSpore способствует значительному прогрессу в достижении этих целей. С каждым днем возрастает важность защиты конфиденциальности данных, в связи с чем для обеспечения безопасного распространения искусственного интеллекта крайне важно поддерживать все сценарии. Это ключевой компонент платформы MindSpore, который может легко адаптироваться к различным потребностям по развертыванию. MindSpore помогает обеспечить конфиденциальность пользователя, поскольку он имеет дело только с информацией о градиенте и модели, которая уже была обработана. Он не обрабатывает сами данные, а потому личные данные пользователя могут быть эффективно защищены даже в кросс-сценариях. Кроме того, MindSpore имеет встроенную технологию защиты для гарантии безопасности и надежности модели.

ИИ-платформа MindSpore адаптируется ко всем сценариям всех утройств, периферийных и облачных сред, а также по запросу обеспечивает взаимодействие между ними. Концепция дизайна AI Algorithm As Code позволяет без особого труда разрабатывать передовые ИИ-приложения и более быстро готовить свои модели.

В типичной нейронной сети для обработки естественного языка (NLP) MindSpore задействует на 20% меньше основного кода, чем ведущие фреймворки рынка, и это помогает разработчикам повысить эффективность как минимум на 50%.

Благодаря инновациям платформы, а также совместной оптимизации MindSpore и процессора Ascend, решение Huawei может помочь разработчикам более эффективно решать сложные вычислительные задачи искусственного интеллекта, используя различныевычислительные мощности для различных приложений. В дополнение к процессорам Ascend, MindSpore также поддерживает графические процессоры, центральные процессоры и другие типы процессоров.

Представляя MindSpore, господин Сюй отметил приверженность Huawei к созданию более надежной и динамичной ИИ-экосистемы. «MindSpore станет открытым программным обеспечением уже в первом квартале 2020 года. Мы хотим способствовать более широкому принятию ИИ и помогать разработчикам заниматься тем, что у них получается лучше всего».

ИИ-портфолио компании Huawei охватывает все сценарии развертывания, включая публичное и частное облако, граничные вычисления, отраслевые устройства IoT, а также терминальные устройства. Напомним, что Huawei обладает full-stack ИИ портфолио: оно включает в себя Ascend IP и серию микросхем, уровень поддержки микросхем CANN, платформу обучения и логического вывода MindSpore, а также платформу поддержки приложений под названием ModelArts.

Huawei определяет искусственный интеллект как новую технологию общего назначения, подобно железным дорогам и электричеству в 19 веке, а также автомобилям, компьютерам и Интернету в 20 веке. В компании считают, что искуственный интеллект будет задействован практически во всех секторах экономики.

По словам господина Сюй, искусственный интеллект все еще находится на ранней стадии разработки, и прежде чем он станет настоящей технологией общего назначения, существует еще ряд пробелов, которые необходимо заполнить. ИИ-стратегия Huawei предназначена для преодоления этих барьеров и стремления добиться более быстрого принятия ИИ во всем мире. В частности, Huawei хочет ввести изменения в десяти областях:

1. Обеспечение большей вычислительной мощности для увеличения скорости обучения комплексных моделей с дней и месяцев до минут и даже секунд.

2. Обеспечение более доступной и многочисленной вычислительной мощности. В настоящее время вычислительные мощности - дефицитный ресурс, имеющий очень высокую стоимость, что ограничивает развитие искуственного интеллекта.

3. Предложение ИИ-портфолио для всех сценариев, которое будет отвечать различным потребностям бизнеса и обеспечит надежную защиту конфиденциальности пользователей. Данное портфолио позволит использовать искуственный интеллект в любом сценарии, а не только в публичном облаке.

4. Инвестирование в базовые ИИ-алгоритмы. С точки зрения данных, алгоритмы будущего должны быть эффективными, что означает, что они смогут, задействуя меньшее количество данных, показывать те же результаты. Одновременно с этим, они также должны быть энергосберегающими, то есть предоставлять такие же результаты, но с меньшей вычислительной мощностью и меньшим энергопотреблением.

5. Использование MindSpore и ModelArts в автоматизации ИИ-разработок, уменьшая таким образом зависимость от человеческих усилий.

6. Дальнейшее совершенствование модельных алгоритмов для создания искуственного интеллекта промышленного уровня, который будет демонстрировать положительные результаты в реальном мире, а не только в тестовом режиме.

7. Разработка замкнутой системы для обновления моделей в режиме реального времени, при условии максимально оптимальной работы корпоративных ИИ-приложений.

8. Максимизация ценности искусственного интеллекта, стимулируя взаимодействие с другими технологиями, такими как облако, IoT, периферийные вычисления, блокчейн, большие данные и базы данных.

9. Стремление превратить искусственный интеллект в базовый навык всех разработчиков приложений и работников ИКТ благодаря единой платформе разработки полного ИИ-портфолио. На сегодняшний день с искусственным интеллектом могут работать только высококвалифицированные специалисты.

10. Более значительные инвестиции в открытую экосистему искусственного интеллекта и создание нового поколения ИИ-талантов для удовлетворения растущего спроса на специалистов в ИИ-сфере.

На Huawei Connect 2018 компания Huawei представила свою ИИ-стратегию и полный набор ИИ-сценариев, а числе которых были представлены ИИ-процессор Ascend 310 и ModelArts, предоставляющие услуги производства по принципу full-pipeline.

Ascend 310 - это первая коммерческая чиповая система искусственного интеллекта (SoC) компании Huawei в серии Ascend-Mini. При максимальной потребляемой мощности 8 Вт Ascend 310 обеспечивает 16 TeraOPS с целочисленной точностью (INT8) и 8 TeraFLOPS с половинной точностью (FP16), что делает его самым мощным ИИ SoC для граничных вычислений. Он также поставляется с 16-канальным FHD-видео декодером.

С момента своего запуска Ascend 310 уже успел получить широкое распространение в большом спектре продуктов и облачных услуг. Например, мобильный дата-центр Huawei (MDC) с ИИ-процессором Ascend 310 используется многими ведущими автопроизводителями в маршрутных автобусах, транспортных средствах с функцией автономного вождения.

Модули и карты ускорения серии Atlas и серверы на основе процессора Ascend 310 теперь являются неотъемлемой частью десятков отраслевых решений (например, умных транспортных систем и умных сетей), разработанных совместно с многочисленными партнерами.

Ascend 310 также поддерживает облачные сервисы Huawei, такие как анализ изображений, оптическое распознавание символов (OCR) и интеллектуальный анализ видео. Для этих сервисов существует более 50 API. В настоящее время число вызовов API в день превысило 100 миллионов, и по оценкам к концу 2019 года эта цифра достигнег 300 миллионов. Более 100 компаний используют Ascend 310 для разработки собственных ИИ-алгоритмов.

ModelArts от Huawei предоставляет услуги по разработке моделей, охватывающие весь процесс разработки: от сбора данных и разработки моделей до подготовки и их развертывания. В настоящее время более 30.000 разработчиков используют ModelArts для выполнения в день свыше 4.000 тренировочных задач (всего 32.000 учебных часов). Среди этих задач 85% относятся к визуальной обработке, 10% - к обработке аудиоданных, а 5% - к машинному обучению.

С сегодняшним запуском Ascend 910 и MindSpore компания Huawei представила все ключевые компоненты своего ИИ-портфолио для всех сценариев. «Все движется вперед в соответствии с планом. Мы пообещали комплексное ИИ-портфолио для всех сценариев. И сегодня мы вам его представляем», - заявил господин Сюй. Это знаменует новую веху в «дорожной карте» искусственного интеллекта компании Huawei, а также новое начало.

В конце своей презентации Эрик Сюй добавил, что на предстоящей конференции Huawei Connect 2019, которая пройдет с 18 по 20 сентября в Шанхае, Huawei представит абсолютно инновационный продукт искусственного интеллекта. Компания тесно сотрудничает со своими партнерами для того, чтобы искусственный интеллект стал более распространенным и доступным, чтобы помочь донести все преимущества цифровых технологий до каждого человека, дома и организации.