Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбоях работы сервиса

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сбоях работы сервиса. По данным портала DownDetector, фиксирующим проблемы с доступом на сайты, проблемы возникли у россиян по всей стране.

Пользователи сообщили, что попытки зайти на сайт остаются безуспешными приблизительно с 12-13 часов дня по московскому времени. Некоторые утверждают, что сервис работает крайне медленно и зависает.

Подобные сообщения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга, Оренбурга, Кирова, Омска, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Калининграда и других городов.

В Беларуси социальная сеть работает без сбоев.