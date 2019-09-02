В МТС начались продажи обновленного Samsung Galaxy Tab A 8.0

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи планшета Samsung Galaxy Tab A 8.0 из модельного ряда 2019 года.

Самая свежая версия планшета из классической линейки Galaxy Tab A сохранила узнаваемый дизайн, обзавелась металлическим корпусом и получила емкую батарею.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) LTE оснащен 8-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей. Насыщенный звук обеспечивают 2 стереодинамика. Высокая производительность достигается с помощью 4-ядерного процессора и 2 Гб оперативной памяти. Большое количество приложений, фото и видео позволит хранить внутренний накопитель на 32 Гб.

Благодаря тонкому корпусу и весу всего лишь в 347 грамм, его легко будет брать с собой в дорогу и им легко сможет воспользоваться даже ребенок. Сделать памятные снимки помогут основная 8-мегапиксельная камера и фронтальная на 2 Мп. Несмотря на небольшую толщину, устройство получило вместительный аккумулятор емкостью 5100 мАч.

Планшет поддерживает детский режим Samsung Kids Home, который позволяет создать безопасную среду для ребенка. С его помощью родители смогут настроить списки разрешенного контента, контролировать используемые приложения и устанавливать ежедневный лимит на игры.

Стать счастливым обладателем Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) LTE можно за 399 белор. рублей. Ежемесячный платеж по рассрочке на год составит 36,27 рублей, а по рассрочке на 2 года – 17,34 белор. рублей.