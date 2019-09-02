Telegram разрешит скрыть свой номер

Telegram через несколько дней планирует выпустить обновление, которое позволит скрыть свой номер телефона от всех, в том числе от тех, кто внес его в свой список контактов. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам источника агентства, данное решение принято в связи с опасениями протестующих в Гонконге, которые боятся слежки со стороны местных властей и органов КНР, получающих данные пользователей из больших групповых чатов в мессенджере.

В настоящий момент в настройках Telegram имеется возможность скрыть номер, однако, если кто-нибудь сохранит его у себя в контактах, телефон будет виден и в самом мессенджере, независимо от настроек приватности.

Протестующие, которые используют Telegram для координации своих действий, выражали обеспокоенность тем, что власти могут добавить в список контактов все номера из общей базы, а затем проверить, какие телефоны из нее есть в чатах демонстрантов. Впоследствии они могут обратиться к оператору и раскрыть личность пользователя.

Как сообщил источник информагентства, команда Telegram зафиксировала, что власти Гонконга или материкового Китая могли загрузить базу номеров для идентификации пользователей. Использовала ли полиция уже эту тактику для установления личности протестующих, неизвестно.