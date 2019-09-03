LG запускает в продажу NanoCell телевизор с 8К

Компания LG Electronics запускает на белорусском рынке новый NanoCell телевизор с принципиально новым форматом изображения 8К. 75-дюймовая модель LG 75SM99 предлагает улучшенное качество изображения и звука с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) благодаря передовому интеллектуальному процессору второго поколения α (Alpha) 9 и технологии глубинного обучения.
Новый процессор α9 2-го поколения с искусственным интеллектом, построенный на технологии глубинного обучения, создает уникальное детализированное изображение и потрясающий звук, которые оптимизируются в зависимости от входящего контента.
Процессор усилит динамику и детализацию в спортивных передачах, акустику звуковых эффектов. Телевизор самостоятельно подстроит яркость экрана в зависимости от освещения комнаты, а звук будет направлен на того, кто смотрит телевизор.
Телевизоры NanoCell, самые передовые жидкокристаллические модели компании, обеспечивают превосходное качество изображения, точную цветопередачу и более широкий угол обзора — всё это в корпусе с изящным дизайном и ультратонкими рамками. Чистые цвета в диапазоне RGB — залог реалистичного качества изображения. Технология NanoCell использует наночастицы, которые очищают цвета, отфильтровывая тусклые цвета и усиливая чистоту диапазона RGB. Раздельное управление фоновой подсветкой делает изображение более детализированным, а черный цвет — еще более глубоким.
Новый телевизор LG 75SM99 оснащён подсветкой FALD, которая обеспечивает полноматричное затемнение, позволяющее более точно передавать цвета и оттенки. Благодаря процессору α9 2-го поколения и дисплею c технологией NanoCell достигается богатство красок – цветовая палитра нового телевизора насчитывает более миллиарда оттенков. Встроенная система обработки изображения и масштабирования позволяет с легкостью адаптировать входящий контект для экрана с разрешением 8K (7680*4320 пикселей) и показывать зрителю по-настоящему точную, детализированную картинку.
LG 75SM99 поддерживает стандарт HDMI 2.1 для просмотра контента с разрешением 8K со скоростью 120 кадров в секунду, а также предлагает высокую скорость передачи кадров 4K (4K HFR), автоматический режим низкой задержки (ALLM), вариативную частоту обновления (VRR) и улучшенный реверсивный звуковой канал (eARC).
Телевизор LG 75SM99 может самостоятельно подобрать контент в любых стандартах HDR, в том числе самом передовом – Dolby Vision, для получения изображения превосходного качества даже в условиях яркого освещения. Процессор α9 Gen 2 также осуществляет тонкую настройку звука и акустики в соответствии с типом контента, в результате чего концерт будет звучать объемно, а спецэффекты в экшн фильме усилятся. В дополнение к регулировке звуковых настроек, осуществляемой искусственным интеллектом в зависимости от ситуации, пользователи при желании могут выполнять ручную настройку. Флагманский телевизор LG оснащен поддержкой стандарта HDR Dolby Vision для превосходного качества изображения и Dolby Atmos для реалистичного звука с эффектом погружения.
Телевизор LG 75SM99 поддерживает технологию обработки естесственного языка. Это направление, которое находится на стыке искусственного интеллекта и математической лингвистики. Цель технологии – обрабатывать и понимать естественный язык для перевода текста и ответов на вопросы. Телевизор LG понимает человеческую речь, и более того - может давать ответы на контекстные запросы. Теперь можно искать фильм по режиссеру или актеру внутри жанра или тематики, а во время фильма можно узнать о съемочной группе, дате создания фильма, об актере
и и другую информацию.
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