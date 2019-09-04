Huawei запустила бесплатный компилятор приложений из Android в Harmony OS

Компания Huawei запустила стабильную версию своего компилятора Ark с открытым исходным кодом. Ark Compiler разрабатывался для быстрого портирования Android-приложений под собственную операционную систему Harmony OS.

Ark Compiler, запущенный для популяризации Harmony OS среди разработчиков ПО, доступен для скачивания с фирменного веб-сайта, где девелоперы также могут найти подробную информацию о его использовании. По заверениям представителей Huawei, компилятор позволит увеличить скорость чуть ли не любой программы под Android на 60% после перевода ее на Harmony OS. Huawei не поясняет, за счет чего будет достигаться столь существенный прирост скорости. На момент публикации материала интерфейс сайта с информацией о компиляторе был доступен только на китайском языке.

Следует отметить, что Huawei не обещает моментальный перенос приложений из Android в Harmony OS, но гарантирует минимальные затраты времени на это. Как отметили создатели Ark Compiler, на это потребуется, в среднем, два дня, в зависимости от сложности кода самой утилиты. При этом возможности приложений будут портированы полностью, без необходимости отключения той или иной функции или внесения масштабных изменений в код.