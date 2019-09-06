Facebook запустил сервис знакомств

Facebook запустил собственный сервис знакомств. Он называется Facebook Dating и пока работает в 19 странах, в том числе США и Канаде.

Facebook Dating позволяет создать отдельный профиль от соцсети и предлагает гибкую систему настроек. Например, можно запретить пользователям отправлять фотографии, ссылки, платежи или видео в сообщениях. Есть интеграция с Instagram, что позволяет украсить свой профиль фотографиями и Историями.

Особенность сервиса является функция Secret Crush, предназначенная для поиска партнера среди друзей на Facebook и Instagram. Но указать можно только до девяти друзей, с которыми вы бы хотели построить дальнейшие отношения.

В Европе сервис заработает к началу 2020 года.