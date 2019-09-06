Telegram научился отправлять отложенные сообщения

Для загрузки доступна новая версия (5.11) мессенджера Telegram, в которой реализована функция отложенных сообщений.

Теперь при отправке послания можно указывать дату и время его доставки получателю. Для этого достаточно нажать и удерживать кнопку отправки: в появившемся меню необходимо выбрать пункт «Отправить позже» и указать нужные параметры. После этого сообщение будет автоматически отправлено в заданное время.

В момент отправки любого отложенного сообщения отправителю придёт соответствующее оповещение. В чате «Избранное» можно отправить напоминание самому себе.

В новой версии Telegram появились и другие изменения. К примеру, можно оформить приложение по своему вкусу, настроив любой цвет для тем «Моно» и «Тёмная». На основе выбранных цветов и фона можно быстро создать новую тему. Другие пользователи смогут установить эту тему по ссылке. Причём в случае редактирования темы она обновится у всех, кто её использует.

Реализованы новые настройки приватности. В частности, можно ограничить круг лиц, которые смогут найти вас в Telegram, когда добавляют к себе в контакты ваш номер телефона.