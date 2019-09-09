До 15 сентября в МТС действуют скидки на смартфоны Huawei

В сети салонов и интернет-магазине МТС с 7 по 15 сентября будут действовать скидки на ряд смартфонов Huawei из популярной молодежной линейки Y. Среди них – Huawei Y9 2019 и Huawei Y9 Prime 2019, продажи которых начнутся тоже 7 сентября.

Всего в акции принимут участие 5 моделей. Все они состоят в модельном ряду 2019 года. При использовании промокода «Супер» их можно будет приобрести на 10% дешевле, как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Чтобы воспользоваться скидкой по акции, необходимо сообщить промокод «Супер» работнику салона связи МТС либо ввести его в соответствующее поле на странице корзины в интернет-магазине МТС.

Цены на сайте интернет-магазина на товары, участвующие в акции, отображаются без учета скидки. Итоговая сниженная стоимость будет отображаться в корзине только после применения промокода.