Windows 10 научилась звонить со смартфона

Компания Microsoft продолжает улучшать и развивать приложение Your Phone для ОС Windows 10. Впервые эта программа появилась в майской сборке системы, а летом в ней запустили возможность «отзеркаливания» оповещений Android на ПК. Теперь же добавилась поддержка звонков и набора номера.
Эта возможность пока доступна в последней инсайдерской сборке «десятки», но, как утверждается, уже работает неплохо. Она позволяет совершать звонки на мобильные номера, используя связку из Windows 10 и смартфона с Android. После активации этой функции в приложении появится пункт Calls. Нажатие на него вызовет панель с виртуальными кнопками для набора номера и поиск по контактам.
Как ожидается, эта возможность позволит звонить и принимать звонки на ПК под управлением «десятки». Разумеется, для этого потребуется микрофон и динамики. К слову, подобная система уже давно есть у компании Dell. Её функция Mobile Connect предлагает примерно тот же набор возможностей.
В Редмонде пока не делали официальных заявлений, но, похоже, эта возможность появится в релизе будущей весной. Таким образом, корпорация копирует лучшие решения Apple и пытается создать связку между самой распространённой десктопной и мобильной операционными системами.
Предполагается, что такая возможность позволит корпоративным пользователям не отвлекаться от экрана компьютера или ноутбука, чтобы ответить на звонок. По сути, это функциональный аналог современного кроссплатформенного мессенджера.
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