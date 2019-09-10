МТС снижает цены на смартфоны Huawei и Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС с 10 по 17 сентября действует скидка на ряд смартфонов Huawei и Xiaomi. Ее размер составляет 50 рублей и распространяется при покупке в рассрочку на год или два.

В акции принимают участие модели Huawei P30 lite, Huawei P Smart 2019, Xiaomi Mi 9 SE 6/64 Гб, обе версии Xiaomi Mi A3 (с 4/64 Гб и 4/128 Гб) и обе версии Xiaomi Mi 9 (с 6/64 Гб и 6/128 Гб).

Подробности акции можно увидеть на сайте МТС.