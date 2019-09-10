Цены на все новые iPhone рассекречены за сутки до анонса

В китайской социальной сети Weibo появилось фото с закрытой презентации, на котором видны цены на все модели новых iPhone 11.

Презентация была проведена тайваньским сотовым оператором для его партнеров. Официально Apple намерена представить линейку iPhone 11 сегодня, 10 сентября 2019 г.

Судя по фото, самая младшая модель серии — iPhone 11 — поступит в продажу по цене $750, $800 и $900 за комплектацию с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ постоянной памяти соответственно. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max получат 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ памяти. В зависимости от этого цена на iPhone 11 Pro составит $1000, $1100 или $1200, а на iPhone 11 Pro Max — $1100, $1200 или $1300.