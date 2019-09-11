Apple представила новинки

Вчера в Америке прошла самая ожидаемая презентация в мире гаджетов. Презентация запомнилась фанатам и другими важными гаджетами: Apple Watch Series 5 и новым iPad.

Компания представила три вариации гаджетов: базовая модель 11 получила приставку Pro, ее увеличенная версия - Pro Max, бюджетник iPhone 11. Новинки стали толще на 0,5 мм, зато верхняя рамка уменьшилась Кроме стандартных цветов бренд предлагает красный, зеленый и фиолетовый корпус. Задняя панель матовая.

Платформа для камеры стала квадратной, а будущие лидеры продаж iPhone 11 Pro и Pro Max разработчики усовершенствовали тройной камерой. Возможность широкоугольной съемки определила тысячи предзаказов по миру. Все три камеры снимают с разрешением в 12 Мп. Улучшились и параметры фронтальной камеры. Теперь она фотографирует в портретном режиме и радует разрешением в 12 Мп.

Все три модели отличаются по размеру. Наиболее компактный вариант – iPhone 11 Pro, его диагональ составила 5,8 дюймов. Размер бюджетной версии – 6,1 дюйм, а максимальной – 6,5. Работают девайсы на базе нового фирменного процессора A13 Bionic, разработанного по 7-нм техпроцессу. Чипсет позволил увеличить производительность устройства на 25%.

Гаджеты оснащаются быстрой зарядкой на 18 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. Также модели поддерживают зарядку Qi-совместимых устройств.

Новые смарт-часы – Apple Watch 5, заняли второе место в списке ожидаемой мобильной электроники. Значимым обновлением стала установка экрана с OLED-матрицей. Изображение получается более контрастным и читабельным, чем на привычном LCD-дисплее.