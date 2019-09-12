Firefox выпустила бета-версию своего VPN-сервиса

Компания Mozilla анонсировала новый продукт, призванный обеспечить пользователям браузера Firefox еще большую приватность в интернете. Хотя решение Firefox Private Network по своей сути является VPN, сама компания предпочитает не называть его так.

«Firefox Private Network представляет собой расширение, обеспечивающее безопасный, зашифрованный путь в Сеть для защиты вашего соединения и персональной информации во время работы с Firefox в любом месте и в любое время», - сообщается в блоге компании.

Mozilla отмечает три ключевые функции Firefox Private Network: обеспечение защиты приватности во время пользования общественными точками доступа Wi-Fi, сокрытие IP-адреса пользователя и возможность легко включать и выключать расширение с помощью одного движения мыши.

Испытать Firefox Private Network можно уже прямо сейчас, однако следует учитывать, что в настоящее время доступна только десктопная бета-версия решения. Кроме того, загрузить ее могут лишь пользователи в США.