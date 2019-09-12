Mail.ru Group запустила корпоративный мессенджер MyTeam. Сервис должен помочь бизнесу упростить рабочие процессы и предотвратить возможные утечки информации, рассказал vc.ru представитель компании.

MyTeam поддерживает личные и групповые чаты, звонки и видеосвязь, обмен файлов и прочие функции, включая каналы для распространения информации и чат-ботов для заполнения документов.

Mail.Ru Group делает акцент на безопасности мессенджера: доступ к чатам и файлам есть только у подтверждённых сотрудников компании-клиента, а система автоматически исключает уволившихся работников — они больше не смогут открыть историю переписки или общие документы.

MyTeam доступен в веб-версии, а также в виде приложения для Windows, Android, iOS, macOS и Linux.