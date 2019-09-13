В Chrome 77 появилась возможность делиться вкладками

В Chrome 77 появилась возможность передавать вкладки с одного устройства на другое. Для этого достаточно кликнуть правой кнопкой мышки и выбрать подменю «Отправить на ваши устройства». На мобильных устройствах функция реализована через «Поделиться».

До этого ранее открытые вкладки можно было просматривать на других устройствах через Историю, но только при условии, что во всех версиях браузера используется одна и та же учетная запись. Также можно было отправлять ссылки по электронной почте и через мессенджеры.

На сегодняшний день Chrome является самым популярным браузером в мире. Его рыночная доля составляет 66.93%.