Обновление Windows 10 выводит из строя важные компоненты системы

Новое обновление KB4515384 для Windows 10 способно вывести из строя важные компоненты системы – звук, меню «Пуск», подключение к интернету и даже поддержку USB-устройств, в том числе мыши и клавиатуры. Microsoft работает над устранением проблемы, а сам патч пока можно удалить вручную.

Пакет обновлений с номером KB4515384 вышел 10 сентября 2019 г. и вызвал волну негодования пользователей. Деструктивные последствия установки KB4515384 на ПК, пишет ресурс MSPowerUser, проявляются у пользователей по-разному. Чаще всего жалуются на переставшие работать меню «Пуск», строку поиска и на постоянные отключения от интернета в произвольные моменты времени.

Интернет после интеграции патча KB4515384 в Windows 10 перестает стабильно работать вне зависимости от типа подключения – по LAN или Wi-Fi. По словам ряда пользователей, в их случае система переставала «видеть» заведомо рабочие адаптеры связи, а попытка переустановки драйверов к положительному результату не приводила.