Samsung отказывается от классических линеек Galaxy S и Galaxy Note

Южнокорейская компания Samsung может отказаться от практики выпускать ежегодно сразу два обновления своих флагманских линеек Galaxy S и Galaxy Note. Вместо этого им на смену придет объединенный бренд.

Во время одной из пресс-конференций производитель выразил сомнения относительно выпуска Galaxy S11, так как это становится уже затянувшейся историей. Скорее всего, следующий флагман Samsung получит уже другое название.

Также компания не исключила объединения двух брендов Galaxy S и Note. До этого уже ходили слухи о потенциальном слиянии линеек в будущем. По словам инсайдеров, вендор все еще думает о такой перспективе и может реализовать ее уже в 2020 году.

Новым названием для устройств объединенных брендов станет Galaxy One — девайс с таким названием заменит Galaxy S11. Отмечается, что по сути новое устройство будет представлять собой «смартфон серии S со стилусом».