Huawei не будет продавать топовые смартфоны на территории Европы

Компания Huawei решила не выпускать новейшие флагманские смартфоны Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro в Европе. Об этом сообщил голландский ресурс LetsGoDigital со ссылкой на своего информатора внутри компании.

По данным ресурса, решение пока касается только Центральной Европы. Примечательно, что презентация новых представителей линейки Mate должна состояться в Мюнхене (Германия) 19 сентября 2019 г. О переносе даты и места проведения мероприятия на момент публикации материала известно не было.

Смартфоны Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут лишь в нескольких европейских государствах, список которых будет обнародован после премьеры. В других странах эти гаджеты продаваться не будут – решение, по словам информатора, принято на уровне руководства китайского вендора.