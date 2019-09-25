Telegram объявил конкурсы для разработчиков с суммарным призом более $1 млн

Telegram анонсировал шесть конкурсов для разработчиков и дизайнеров с суммарным призом более $1 млн. Уведомления о них компания разослала пользователям мессенджера.

Telegram проведет:

Конкурс для разработчиков на создание смарт-контрактов для блокчейн-платформы TON, приз от $200 до $400 тысяч, C++/FunC, продлится до 01:00 по московскому времени 16 октября (в сообщении указано 23:00 по центральноевропейскому времени 15 октября).

Кроме создания смарт-контрактов TON, участникам предлагается при желании предложить улучшения для FunC или виртуальной машины TON, а также найти ошибки и предложить исправления в TON Testnet. Размер приза зависит от того, сколько задач выполнит победитель.

Конкурс для дизайнеров на создание анимированных стикеров и цветовых схем, приз $50 тысяч, до 5 октября.

Конкурс на совершенствование голосовых звонков, приз $200 тысяч, С++, до 15 октября.

Конкурс на создание веб-версии мессенджера, приз $200 тысяч, JS, до 1 ноября.

Конкурс на создание алгоритмов кластеризации и ранжирования контента, приз $200 тысяч, C++, до 15 ноября.

Более полную информацию о конкурсах соцсеть обещает опубликовать в канале Telegram Contests.

Чтобы принять участие в конкурсах, нужно зарегистрироваться через бот @jobs_bot.